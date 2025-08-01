Зірка Тоттенхема зневажив Артету перед камерами – тренер Зінченка винен сам (ВІДЕО)
Навіть товариський матч Тоттенхема та Арсенала був сповнений емоціями.
Північнолондонські гранди провели спаринг в Гонконгу. Тоттенхем святкував мінімальну перемогу завдяки голу Сарра.
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Напружений момент стався на 59-й хвилині матчу. Правий захисник "шпор" Педро Порро готувався вкидати аут, але на шляху опинився Мікель Артета, який явно порушив межі технічної зони для тренерів. Зірка Тоттенхема вирішив не церемонитися і просто відштовхнув керманича Арсенала. Артеті така поведінка земляка явно не сподобалась.
Нагадаємо, вже 15 серпня стартує новий сезон АПЛ. У першому турі Тоттенхем прийматиме Бернлі (16 серпня), натомість Арсенал поїде в гості до МЮ (17 серпня).
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