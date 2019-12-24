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Зірка та ще 9 клубів подали заявки на участь у Другій лізі

16:05 731 Читать на русском
Зірка та ще 9 клубів подали заявки на участь у Другій лізі
Зірка може грати в Другій лізі

Одразу 10 клубів планують брати участь у Другій лізі 2020/21. Вони подали заявки на отримання відповідного атестату.

Кропивницька Зірка опинилася у переліку клубів, які планують отримати атестат на участь у Другій лізі чемпіонату України 2020/21. Нагадаємо, навесні кропивницький клуб знявся з розіграшу Першої ліги 2018/19 у зв'язку з відсутністю фінансування.

Рух позбавлений можливості реєструвати нових гравців

Серед інших клубів, які подали заявку на участь у Другій лізі, опинилися черкаський Дніпро, Вовчанськ, Яруд, Перемога, Авангард, СК Академія Спорту, Карпати (Бурштин), Біла Церква та Вишневе, інформує Sportarena.

Зауважимо, сезон 2019/20 Зірка проводить в аматорському чемпіонаті України. Раніше у клубі заявляли про намір відновити професіональний статус.

Миколенко, який "засяє в МЮ", і ще один українець – у світовій збірній ажіотажу 2019 за версією європейського ЗМІ

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Теги
Зірка Зірка Друга ліга Вовчанськ
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