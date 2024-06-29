"Я грав проти Харрі Кейна кілька разів і знаю, наскільки він сильний. Це буде чудовий поєдинок, з яким ми повинні впоратися, як і з усім іншим, як команда.

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Нам вдалося добре стримувати Ромелу Лукаку, тому я переконаний, що ми зможемо зробити те ж саме проти Харрі Кейна, хоча він, очевидно, є величезною загрозою. Англії дійсно потрібно переконати світ, що вони приїхали сюди, щоб виграти Євро. До цього матчу Словаччина була командою з найнижчим відсотком проходження першого раунду. Але все швидко змінюється.

Звичайно, ми повинні бути сильними в обороні. Але, перш за все, нам потрібно розвивати свій футбол, бути активними і змушувати їх грати в нашому темпі, використовуючи наш власний стиль гри. У нас є три чудових гравці в півзахисті (Куцка, Лоботка та Дуда), які надають нашій грі справжню індивідуальність. Вони будуть дуже важливі.

Повинні будемо намагатися карати Англію за найменші помилки з їхнього боку, і, звичайно, залишатися дуже пильними, щоб не допустити жодної з наших власних помилок. У наших стартових матчах ми іноді занадто легко втрачали м'ячі. Ми не можемо собі цього дозволити", – цитує Мілана Шкріняра L'equipe.

Нагадаємо, Словаччина зіграє проти Англії 30 липня. Початок матчу о 19:30 за київським часом.

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