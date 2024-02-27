"Найгостріша стадія вже минула, нога зрослася. Буду приступати до бігової роботи, до вправ з м’ячем. Сподіваюсь найближчим часом долучитися до загальної групи.

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Дійсно, відновлення після травми – це дуже важка робота. Цього ніхто не бачить, але це щоденна рутина, яку необхідно робити, аби повернутися до тренувань з командою. Кожного дня доводиться двічі тренуватися по 2-3 години, проходити процедури", – поділився Лєднєв у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

В цьому сезоні на рахунку Богдана Лєднєва 20 матчів за СК Дніпро-1 в усіх турнірах. Півзахисник зумів відзначитися 4 забитими м'ячами. До складу дніпровців Богдан приєднався влітку 2023 року, перейшовши з київського Динамо.

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