Американець Едді Альварес стане першим в історії учасником літньої Олімпіади, який раніше потрапляв на п'єдестал пошани зимового форуму.

31-річний атлет увійшов до заявки бейсбольної збірної США, яка виступить на Олімпіаді у Токіо. У новому для себе виді спорту він дебютував у серпні 2020-го.

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Раніше Едді Альварес змагався у шорт-треку та навіть завоював срібло в естафеті на 5 тисяч метрів у рамках зимових Олімпійських ігор-2014. Незабаром новоспечений бейсболіст встановить історичне досягнення: він стане першим дебютантом літньої Олімпіади у якості призера зимового форуму. Загалом, Альварес буде 135-м спортсменом, який змагався на літніх та зимових Іграх, проте єдиним медалістом серед них.

Зауважимо, склад збірної США з бейсболу на ОІ-2020 налічує 40 гравців, жоден з яких не грає в MLB. Бейсбольний турнір на Олімпіаді в Токіо розпочнеться 28 липня.

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