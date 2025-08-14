Вінгер Шахтаря Кевін однією ногою вже в одному з найпрестижніших чемпіонатів Європи.

Фулхем наблизився до трансферу Кевіна з Шахтаря, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. Зазначається, що бразилець уже узгодив персональний контракт до 2030 року.

Судаков отримав шанс покинути Шахтар – гранд з українцем у складі відновив інтерес

"Коттеджери" покращили свою пропозицію за вінгера – 45 мільйонів євро. Шахтар же наполягає на виплаті відступних у розмірі 50 мільйонів у євровалюті.

Нагадаємо, що Кевін приєднався до Шахтаря у січні 2024 року. Загалом він зіграв за "гірників" у 55 матчах, в яких забив 16 голів та віддав 10 асистів. Transfermarkt оцінює вінгера у 12 мільйонів євро. Угода Кевіна з Шахтарем діє до 31 грудня 2028 року.

Карпати розписали нічию з Шахтарем у грандіозному матчі з 6 голами – "леви" знову засмутили Турана в компенсований час