Зірка Шахтаря зацікавив топ-клуб Бундесліги – "гірники" дали чітку відповідь на пропозицію
Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес опинився у сфері інтересів РБ Лейпциг, який вже навіть контактував із "гірниками".
РБ Лейпциг веде перемовини з Шахтарем щодо підписання Марлона Гомеса, інформує інсайдер Фабріціо Романо.
"Туран має максимальний авторитет у роздягальні": Аліссон про розгромний старт Шахтаря і критику від Сікана – ЕКСКЛЮЗИВ
Зазначається, що "бики" вже надіслали першу пропозицію щодо 21-річного опорника, однак уже отримали відмову. Втім, РБ Лейпциг має намір зробити ще одну спробу трансферу. Суми потенційного трансферу не озвучуються.
Нагадаємо, Марлон Гомес виступає на позиції опорного півзахисника у Шахтарі. За минулий сезон зіграв у 34 матчах в усіх турнірах, в яких відзначився 4 голами та 2 асистами. Transfermarkt оцінює бразильця в 10 млн євро.
Ільвес – Шахтар: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи