Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес опинився у сфері інтересів РБ Лейпциг, який вже навіть контактував із "гірниками".

РБ Лейпциг веде перемовини з Шахтарем щодо підписання Марлона Гомеса, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Зазначається, що "бики" вже надіслали першу пропозицію щодо 21-річного опорника, однак уже отримали відмову. Втім, РБ Лейпциг має намір зробити ще одну спробу трансферу. Суми потенційного трансферу не озвучуються.

Нагадаємо, Марлон Гомес виступає на позиції опорного півзахисника у Шахтарі. За минулий сезон зіграв у 34 матчах в усіх турнірах, в яких відзначився 4 голами та 2 асистами. Transfermarkt оцінює бразильця в 10 млн євро.

️ EXCL: RB Leipzig working on deal to sign Brazilian midfielder Marlon Gomes from Shakhtar Donetsk.



Initial bid has been sent and Shakhtar have rejected with RB Leipzig expected to return for 21 year old midfielder. pic.twitter.com/2Mk7GHJNZF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2025

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