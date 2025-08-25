Севілья розпочала активні пошуки нового правого захисника на трансферному ринку, повідомляє Marca.

Одним із кандидатів на переїзд в Андалузію став Юхим Конопля із Шахтаря. 25-річний правий оборонець збірної України розглядається як заміна Хуанлу Санчесу, яким цікавиться Наполі, і Хосе Анхелю Кармоні, який може перейти в Ноттінгем Форест.

Прізвище Коноплі не єдине в списку. Серед інших варіантів Севілья розглядає Алекса Хіменеса з Мілана, Зекі Чеоіка з Роми та екс-одноклубника Забарного в Борнмуті – Хуліана Араухо.

Зазначимо, що контракт Коноплі з "гірниками" чинний до літа 2026 року.

Додамо, що раніше за Севілью виступав Євген Коноплянка. Легенда Дніпра захищав кольори андалузців з 2015 по 2017 роки, після чого перебрався у німецький Шальке.

