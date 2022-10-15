Чимала кількість ізраїльських футболістів пішли на хитрий крок, аби обійти ліміт на легіонерів у клубах з Європейського союзу.

Понад 40 гравців з Ізраїлю (12 з них, в тому числі і Манор Соломон, захищають кольори національної збірної), отримали португальське громадянство для виступів у Європі, повідомляє видання Expresso.

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Усі вони скористались сефардським законом – він пропонує натуралізацію нащадкам сефардських євреїв, які були вислані з Піренейського півострова у Середньовіччі. Отримання громадянства Португалії робить простішими переходи в чемпіонати, в яких діє ліміт на гравців з країн, які не є членами ЄС. Цікаво, що лише один з цих гравців – Дор Ян – виступатиме в португальській першості.

Зазначимо, що Соломон влітку скористався правилом ФІФА та став гравцем Фулхема на правах оренди. Ізраїльтянин зіграв 1 матч за "котеджерів", після чого травмувався.

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