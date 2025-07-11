Головний тренер Шахтаря Арда Туран повідомив, що півзахисник Єгор Назарина звернувся до нього з особливим проханням після народження дитини.

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"У Назарини щойно народилася дитина. Я сказав йому, що він може взяти стільки вихідних, скільки захоче. А він відповів, що хоче зіграти в товариському матчі. Отже, він зіграє і потім піде у відпустку. Хочу привітати його та його родину", – цитує Турана офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, сьогодні о 19:00 Шахтар проведе контрольний матч проти словенського Брінє Гросуплє.

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