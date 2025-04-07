Зірка Шахтаря повторив легендарний фейл Мудрика – в мережі покепкували з курйозного святкування голу
Нападник Шахтаря Кевін відзначився невдалим святкуванням голу в матчі 23-го туру УПЛ проти Вереса (3:0).
Перемога Шахтаря над Вересом 6 квітня відбулась не без курйозів. Так лівий вінгер "гірників" Кевін хотів ефектно відсвяткувати свій гол, але зазнав невдачі, чим повторив легендарний епізод Михайла Мудрика після голу за збірну.
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Відео з порівнянням ковзання футболістів на колінах опублікував проект ВЗБІРНА.
"Кевін повторив легендарне святкування Мудрика. Чия версія вам більше подобається?", – поцікавились у вболівальників в соцмережах.
Додамо, що в поточному сезоні Кевін зіграв у 26 поєдинках за Шахтар, забивши 6 голів та віддавши 3 асисти в усіх турнірах.
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