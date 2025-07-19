Зірка Шахтаря погодив перехід до топ-команди Бундесліги – переговори між клубами тривають
РБ Лейпциг активно працює над переходом 21-річного півзахисника Шахтаря Марлона Гомеса.
РБ Лейпциг уже досяг принципової згоди з бразильським футболістом щодо переходу, повідомляє журналіст Sky Sport Філіп Хінц.
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Водночас переговори між РБ Лейпциг і Шахтарем тривають, і трансфер перебуває у стадії підготовки. Попередня пропозиція німців щодо Гомеса була відхилена українським клубом, тому обидві сторони шукають компроміс.
Нагадаємо, Марлон Гомес виступає на позиції опорного півзахисника у Шахтарі. За минулий сезон зіграв у 34 матчах в усіх турнірах, в яких відзначився 4 голами та 2 асистами. Transfermarkt оцінює бразильця в 10 млн євро.
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