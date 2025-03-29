Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков отримав відзнаку за виступи в українській Прем'єр-лізі у 2024 році.

Нагороду 22-річному футболісту було вручено перед матчем 22-го туру чемпіонату України Оболонь – Шахтар (0:2). Найкращого футболіста чемпіонату у 2024 році було визначено у грудні, проте свою нагороду Судаков отримав лише зараз.

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Хавбек Шахтаря отримав найбільшу кількість балів за результатами референдуму, у якому брали участь представники клубів УПЛ – футболісти та головні тренери. У голосуванні Георгій Судаков набрав 379 балів та випередив Олексія Гуцуляка зі 187-ма голосами та Олександра Назаренка у якого 112 балів. Цікаво, що Судаков вдруге поспіль перемагає в цій номінації.

До слова, у нинішньому сезоні Георгій провів 29 матчів за Шахтар, забив 12 голів та віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 32 мільйони євро.

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