Кваліфікація до чемпіонату світу-2026, 6-й тур

Гвінея-Біссау – Буркіна-Фасо – 1:2

Голи: Зідан Банякі, 36 – Траоре, 6, 73

Збірна Буркіна-Фасо продовжує спроби наздогнати Єгипет у турнірній таблиці групи А. У шостому турі вона зуміла здолати в гостях Гвінею-Біссау.

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Форвард Шахтаря Лассіна Траоре відзначився дублем. На 6-й хвилині він забив після точної передачі одноклубника Іллі Забарного по Борнмуту Данго Уаттара, а в середині другого тайму виграв верхову дуель у захисників суперника і з кількох метрів переправив м'яч у сітку. Тим самим Траоре забив у другому матчі за збірну поспіль – у грі проти Джибуті він відзначився голом і асистом.

За підсумками 6 турів Буркіна-Фасо з 11 очками посідає друге місце в групі. Її найближчий переслідувач – Сьєрра-Леоне – зіграє в гостях з Єгиптом сьогодні ввечері.