"Я вважаю, що найбільша наша жертва – це бути далеко від сім’ї. Зараз ми живемо у Львові, на кордоні з Польщею. Повсякденне життя тут спокійне. Загалом було лише дві ситуації, які трапилися, коли ми ще були в столиці, і які викликали невелику напругу. Ми ризикуємо заради блага всіх членів нашої родини, але знаємо, що сім'ї важко жити тут.

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У мене тут п'ятирічний контракт. Коли я вирішив повернутися, моїм бажанням було, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Я планую залишитися тут якнайдовше, я впевнений, що Шахтар – чудова команда, і вони зможуть змусити мене прогресувати ще більше. Все залежить від того, як складеться військова ситуація. Дуже складно бути далеко від своєї родини. Я сподіваюся, що війна скоро закінчиться і вони зможуть бути зі мною. Моє бажання – залишитися тут надовго", – цитує Педрінью Globo Esporte.

Нагадаємо, влітку цього року Педро Віктор повернувся до команди й продовжив контракт із донецьким клубом на п'ять років. У поточному сезоні бразилець провів за Шахтар 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює його у 5 млн євро (влітку 2021-го Шахтар заплатив Бенфіці за гравця 18 млн євро).

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