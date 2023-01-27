Вінгер Ліона Тете, права на якого належать Шахтарю, близький до переходу в англійську першість.

Лестер перебуває на просунутій стадії переговорів вінгера Ліона Тете, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Зазначимо, що правами на гравця володіє Шахтар – у Франції бразилець виступає через правило ФІФА, яке дозволило легіонерам виїхати з України через війну, яку розв'язала Росія. Претендентом на Тете ще називали Лідс, але "павичі" зосереджені на підписанні хавбека Ювентуса Вестона Маккені.

У поточному сезоні Тете зіграв у 19 матчах, записавши до свого активу 6 голів та 5 асистів. Додамо, що Лестер вигравав чемпіонат Англії в сезоні 2015/16, але зараз справи у "лисиць" йдуть не найкращим чином: 14 місце після 20 турів.

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