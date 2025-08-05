Вінгер Шахтаря Егіналдо може продовжити кар'єру в команді Артема Довбика.

Рома продовжує формувати склад на сезон 2025/26. "Вовки" націлилися на нападника Шахтаря Егіналдо.

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Як повідомляє TUTTOmercatoWEB, римський клуб зробив "гірникам" пропозицію, яку донеччани відхилили, оскільки запропонована сума була нижчою за 15 мільйонів євро.

Утім, Рома цікавиться не лише Егіналдо. "Вовки" також стежать за Тайріком Джорджем з академії Челсі, але на нього претендують і представники Бундесліги, зокрема РБ Лейпциг.

Нагадаємо, Егіналдо виступає за Шахтар з липня 2023 року. Загалом бразилець зіграв за "гірників" у 60 матчах, в яких забив 11 голів та віддав 11 асистів.

Угода нападника з Шахтарем розрахована до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 4 мільйони євро.

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