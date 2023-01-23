Вінгер Ліона Тете, права на якого належать Шахтарю, має можливість перебратись до чемпіонату Англії.

Орендна угода Тете з Ліоном розрахована до літа 2023 року, проте вже в зимове трансферне вікно бразилець має змогу остаточно перебратись з Шахтаря до іншого клубу, повідомляє Daily Mail.

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"Ткачі" мають змогу викупити бразильця за 17,5 млн фунтів стерлінгів, проте невідомо, чи планує французький клуб використовувати цю опцію. Цим може скористатись Лестер, який шукає підсилення на правий фланг атаки. Проте наразі не зазначається, яку пропозицію представник АПЛ готуватиме Шахтарю.

У поточному сезоні Тете зіграв у 19 матчах, записавши до свого активу 6 голів та 5 асистів. Додамо, що Лестер вигравав чемпіонат Англії в сезоні 2015/16, але зараз справи у "лисиць" йдуть не найкращим чином: 14 місце після 20 турів.

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