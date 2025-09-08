Трабзонспор не полишає надій підписати півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка. За повідомленням Fotomac, "бордово-сині" розраховують оформити перехід 25-річного українця до 12 вересня – дати, коли у Суперлізі закривається трансферне вікно.

Зазначається, що турки планують взяти українця в оренду з опцією подальшого викупу. До слова, нині у складі Трабзонспора вже виступає три українці (Арсеній Батагов, Олександр Зубков і Данило Сікан), що може стати додатковим стимулом для переходу Артема.

Нагадаємо, контракт Бондаренка з Шахтарем розрахований до кінця 2028 року. У поточному сезоні він зіграв за "гірників" 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти. Минулого тижня він дебютував за збірну України, вийшовши на заміну у матчі з Францією (0:2). Transfermarkt оцінює його в 10 млн євро.

