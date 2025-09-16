"Маленький інсайд: зараз Шахтар міг відпустити ще й Аліссона. Я не знаю, що б вони взагалі тоді робили, бо була серйозна пропозиція від клубу АПЛ. За нашою інформацією, це Сандерленд.

Шахтар міг продати ще одну зірку в АПЛ – "гірникам" пропонували понад 200 мільйонів

Пропозиція була на рівні 30+ мільйонів і Шахтар навіть не думаючи двічі одразу відмовився. Я думаю, що це абсолютно правильне рішення, тому що і з Аліссоном у складі в мене з'являються сумніви щодо якогось там легкого чемпіонства.

Буде важко не виграти чемпіонство УПЛ, треба дуже постаратися, але Шахтар вже показував нам, що він вміє програвати чемпіонат з найкращим ресурсом у лізі", – заявив журналіст Михайло Співаковський в ефірі програми ТаТоТаке.

Нагадаємо, що 19-річний Аліссон перейшов у Шахтар весною 2025 року з Атлетіко Мінейро за 14 млн євро.

Шахтар несподівано втратив очки проти Металіста 1925, повторивши "успіх" Динамо – Калюжний врятував скандальним голом