Півзахисник Шахтаря Кевін ухвалив рішення покинути донецьку команду під час літнього трансферного вікна, повідомляє інсайдер Пабло Олівейра на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

За інформацією джерела, агент бразильця у понеділок, 18 серпня, відвідає Лондон, де зустрінеться з керівництвом Фулхема, щоб обговорити всі деталі потенційного трансферу.



Нагадаємо, раніше "гірники" вже відхилили дві пропозиції лондонського клубу, наполягаючи на сумі в 50 млн євро. Згодом донеччани погодились скинути 5 мільйонів. Зазначається, що Фулхем готовий задовольнити запити донецької команди, але проведе перемовини щодо структури виплат за перехід. Лондонці мають намір віддати за Кевіна 40 млн євро відразу, а ще 5 мільйонів буде прописано у вигляді бонусів.

Нагадаємо, Кевін перейшов у Шахтар у січні 2024 року з Палмейраса за 12 млн євро. У поточному сезоні він зіграв три матчі, в яких забив чотири голи. Його контракт з "гірниками" чинний до грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця в 12 млн євро.

