Захисник Наполі Мін Че Кім викликав гнів у Південній Кореї та побив горщики з форвардом Тоттенхема Хин Мін Соном.

Південна Корея протягом міжнародної паузи провела два товариські матчі. Старт під керівництвом Юргена Клінсманна – нічия з Колумбією та поразка від Уругваю. Після другої гри головною темою став контроверсійний коментар Мін Че Кіма.

"Зараз я виснажений, психологічно розбитий. Втомлений фізично і від футболу загалом. Я хочу сконцентруватися на клубній кар'єрі, а не на збірній", – сказав найкращий центрбек Серії А корейським журналістам.

Це викликало обурення у вболівальників, а журналісти трактували слова Кіма, як бажання піти зі збірної. Захиснику Наполі довелося писати великий пост в Instagram з вибаченнями та поясненнями. Він підтвердив, що розчавлений ментально.

Кім хотів відпроситися у федерації з товариських матчів, аргументуючи це втомою від далеких перельотів, психологічними труднощами та бажанням відпочити від тиску. Однак його переконали, що потрібно прибути для знайомства з Клінсманном.

Цим драма не обмежилася. Після поста Кіма слово взяв капітан збірної Південної Кореї. Хин Мін Сон виставив пасивно-агресивне послання в Instagram про те, яка честь і гордість грати за збірну, і яку любов фанів він відчуває.

Кім, мабуть, сприйняв ці слова на свою адресу та заблокував капітана в соцмережах. Щоправда, ненадовго – через кілька годин Кім розблокував Сона. Як вирішився конфлікт, наразі невідомо.

Варто нагадати, що Кім летить з Наполі до Скудетто (19 очок відриву в чемпіонаті) та має хороші шанси на вихід у фінал Ліги чемпіонів через легку частину сітки. Корейський захисник – один з творців неаполітанського успіху.

Перейшовши влітку з Фенербахче, він відразу став зіркою Серії А. Ним цікавляться Інтер, ПСЖ, Тоттенхем і МЮ. А головним претендентом на придбання Кіма називають Ліверпуль.

Ліверпуль готовий викласти 65 мільйонів євро за корейського центрбека, повідомляє відомий журналіст Екрем Конур. Якщо мерсисайдці провернуть трансфер, протистояння з Соном в АПЛ може вийти на новий рівень.

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