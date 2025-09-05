Мілан ризикує втратити свого капітана та одного з найкращих воротарів світу без жодної компенсації. За інформацією Calciomercato, перемовини про продовження контракту з Майком Меньяном зайшли у глухий кут. Чинна угода француза завершується в червні 2026 року, і якщо ситуація не зміниться, він покине клуб на правах вільного агента.

Кризу у відносинах із керівництвом "россонері" підсилив зірваний трансфер у Челсі. Повідомлялося, що Меньян погодив особисті умови з лондонцями, однак угода так і не відбулася.

Меньян залишається ключовою фігурою для Мілана. З моменту переходу з Лілля у 2021 році він став справжнім лідером команди: вже у дебютному сезоні виграв чемпіонат Італії. У 2021/22 француз був визнаний найкращим воротарем Серії А. Його внесок у відродження клубу після 11-річної паузи без чемпіонства називають одним із визначальних.

Попри напруженість у перемовинах, Меньян поводиться професійно та залишається відданим клубу. Він готовий відпрацювати контракт до кінця та допомогти Мілану в боротьбі за титул. Однак у довгостроковій перспективі воротар прагне нових викликів, і переїзд до АПЛ виглядає найбільш імовірним.

Челсі, який раніше намагався підписати француза, залишається головним претендентом. Уже з січня 2026 року Меньян матиме право вести переговори з будь-яким клубом і підписати попередній контракт.

