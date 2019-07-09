Зірка Сельти Максі Гомес не перейде у Вест Хем – відома причина

Нападник Сельти Максиміліано Гомес, ймовірно, не перейде у Вест Хем.

Англійський Вест Хем припинив спроби підписати уругвайського нападника Сельти Максиміліано Гомеса, повідомляє SkySports.

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Джерело зазначає, що клуб з Лондона запропонував за 22-річного форварда 45 мільйонів фунтів, щоправда не зміг домовитись з Сельтою щодо схеми оплати.

До слова, минулого сезону Максі Гомес провів за іспанський клуб 36 поєдинків в усіх турнірах, де забив 13 голів та віддав 5 результативних передач. Зауважимо, що на нападника також претендує Валенсія.

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