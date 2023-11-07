Нападник Руха Юрій Климчук пропустив гру 13-го туру УПЛ проти Оболоні, але має шанси відновитись вже до наступної гри проти Чорноморця.

Климчук зазнав пошкодження ще на тренуванні перед грою проти Оболоні, через що пропустив матч. За інформацією Sport.ua, нападник відчув дискомфорт в передній поверхні стегна.

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Зазначається, що пошкодження виявилось несерйозним, тож Климчук має хороші шанси повернутись у стрій найближчим часом та бути готовим на матч проти Чорноморця, який відбудеться 12 листопада.

Відзначимо, що Климчук у поточному сезоні зіграв за Рух у 13 матчах, в яких відзначився 5 голами та 2 асистами.

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