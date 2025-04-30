Прес-служба Реала повідомила про чергову травму Алаби – тепер в австрійця діагностували розрив внутрішнього меніска лівого коліна.

Анчелотті відмовився очолити збірну Бразилії – тренер Реала має інший сенсаційний варіант на 50 млн за сезон

Як повідомляє MadridZone з посиланням на журналістку Аранчу Родрігес, Девід вже не зіграє в цьому сезоні, але є шанс, що захисник зможе відновитись до клубного чемпіонату світу. Варто додати, що в Реала серйозні проблеми із захистом через травми: також відсутні через травми Карвахаль, Мілітао, Менді та Камавінга (регулярно виходив зліва в захисті), а Рюдігер (також травмований) та Васкес дискваліфіковані після фіналу Кубка Іспанії з Барселоною.

Нагадаємо, Девід у лютому відновився від важкої травми "хрестів", яку заліковував понад рік. У поточному сезоні австрієць зіграв у 14 матчах за Реал, результативними діями не відзначався.

BREAKING: David Alaba is OUT till FIFA Club World Cup. @AranchaMOBILE pic.twitter.com/K5OGyTp7L9 — Madrid Zone (@theMadridZone) April 29, 2025

Зірці Реала готують показове покарання після Класіко – Куртуа звинувачують у двох голах, Анчелотті дали 5 матчів