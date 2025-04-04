Зірка Реала, який підставив Луніна, отримав жорсткий вердикт – його може замінити партнер Забарного
Захисник Реала Девід Алаба може покинути мадридський клуб вже по завершенні сезону.
Королівський клуб може позбутися Девіда Алаби в наступне літнє трансферне вікно, повідомляє видання SPORT.
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Останньою краплею для Реала стали помилки 32-річного австрійця в матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії проти Реала Сосьєдада (4:4), де він доклався аж до трьох пропущених голів мадридцями (зокрема відзначився автоголом), підставивши Андрія Луніна.
"Бланкос" планують попрощатися із захисником через постійні травми та високу зарплату, замінивши Алабу Діном Хьойсеном – молодим напарником Іллі Забарного в центрі захисту Борнмута.
Нагадаємо, що в поточному сезоні Алаба зіграв за "вершкових" лише 10 матчів в усіх турнірах після довготривалого відновлення від травми.
Сосьєдад забив Реалу 4 голи, але все одно вилетів – Мадрид прорвався у фінал Кубка попри ляп Луніна й автоголи Алаби