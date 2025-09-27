Півзахисник Реала Едуардо Камавінга незадоволений відсутністю ігрового часу і може залишити Мадрид.

Едуардо Камавінга опинився в центрі нової трансферної історії. Французький півзахисник Реала за інформацією SportBible планує залишити команду через відсутність довіри з боку нового головного тренера Хабі Алонсо.

Камавінга, який у 2021 році перейшов до Реала із Ренна і здобув репутацію одного з найталановитіших молодих гравців Європи, активно використовувався Карло Анчелотті. Втім, після призначення Алонсо він випав з основної обойми.

Зацікавленість у 22-річному футболісті проявляють кілька англійських грандів. У послугах француза зацікавлений Манчестер Юнайтед, який шукає підсилення в центр поля, а також Манчестер Сіті. До перегонів може долучитися й Ньюкасл – за словами колишнього скаута команди Міка Брауна, "сороки" уважно стежать за ситуацією.

Попри це, потенційним покупцям доведеться викласти серйозну суму. Камавінга оцінюється приблизно у 82 мільйони євро, а його контракт із Реалом чинний до 2029 року. "Вершкові" не мають потреби продавати свого гравця, тому для переговорів знадобиться справді вагома пропозиція.

