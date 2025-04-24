Півзахисник Реала Едуардо Камавінга дізнався свій діагноз після травми, отриманої в грі з Хетафе (1:0).

Реал втратив до кінця сезону Едуардо Камавінгу. Про деталі ушкодження французького півзахисника повідомив королівський клуб на своєму офіційному сайті.

Барселона – Реал: Анчелотті повідомив про дві серйозні втрати через травми перед фіналом Кубка Іспанії

"Після обстеження Едуардо Камавінги, проведеного сьогодні медичною службою Реала, у гравця був діагностований повний розрив сухожилля лівого привідного м’яза", – заявили в королівському клубі.

Через це серйозне ушкодження 22-річний француз пропустить решту сезону 2024/25 і не зможе поїхати на клубний чемпіонат світу, який відбудеться влітку.

Додамо, що в поточному сезоні Камавінга зіграв 34 матчі за Реал, відзначившись 2 голами та 2 асистами.

Реал переміг Хетафе напіврезервом – Гюлер присвятив гол Анчелотті, Алавес покинув зону вильоту