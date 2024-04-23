Півзахисник Реала Лука Модріч визначився з тим, де продовжить свою кар'єру.

Доля 38-річного хорвата, чинна угода якого з "вершковими" закінчується влітку поточного року, досі не вирішена. Лука Модріч мало отримував ігрового часу й роздумував над тим, щоб покинути Реал.

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Як інформує AS, півзахисник вирішив, що продовжить контракт з мадридцями ще на один сезон. Керівництво Реала також бажають залишити Модріча у складі. Дві останні гри з Барселоною та Манчестер Сіті довели, що хорват ще може зіграти роль у здобутті титулів.

Нагадаємо, Лука Модріч приєднався до Реала у 2012 році. Загалом він відіграв за "вершкових" у 526 матчах у всіх турнірах. В його активі 39 голів та 84 результативні передачі. У складі мадридців хорват п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів.

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