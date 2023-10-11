Півзахисник Реала Браїм Діас вирішив, за яку національну збірну він буде виступати.

Новачок мадридців виступав за молодіжні команди Іспанії, а за основну він зіграв лише в товариському матчі. Таким чином Браїм Діас може змінити збірну, оскільки не брав участі в офіційних зустрічах.

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Як інформує RMC Sport, 24-річний гравець вирішив змінити футбольне громадянство і виступати в майбутньому за збірну Марокко. Це рішення обурили керівництво Реала, оскільки гравець може взяти участь в Кубку африканських націй, який пройде з 13 січня по 11 лютого 2024 року. Таким чином Діас позбавить Карло Анчелотті різноманітності в атаці.

Нагадаємо, Діас приєднався до Реала влітку поточного року. За мадридців він зіграв у восьми матчах, в яких забив один гол.

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