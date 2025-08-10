Зірка Реала пропустить старт сезону – Алонсо отримав несподівані проблеми
Півзахисник Реала Едуардо Камавінга не зможе допомогти команді найближчим часом.
Реал стартує в Ла Лізі у вівторок, 19 серпня, матчем проти Осасуни. До цієї гри мадридці підійдуть не в оптимальному складі.
Як повідомляє прес-служба "вершкових", Едуардо Камавінга отримав розтягнення правої щиколотки. Французу на відновлення знадобиться близько 10 днів, а це означає, що він зможе потрапити до складу Реала не раніше, аніж перед грою з Реал Ов'єдо.
Нагадаємо, що Камавінга вже друга втрата Хабі Алонсо в півзахисті, оскільки Джуд Беллінгем не буде доступним, оскільки відновлюється після операції на плечі.
