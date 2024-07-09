Австрієць отримав травму у грудні. З того часу Давід Алаба перебуває в лазареті і, схоже, не зможе повернутися до складу Реала до початку кампанії 2024/25.

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AS з посиланням австрійські ЗМІ повідомляє, що повернення Алаби в стрій після розриву хрестоподібних зв'язок може затриматись до 2025 року, оскільки під час Євро було помічено, що захиснику важко пересуватися по сходах.

Зазвичай через 100-120 днів з моменту отримання такого ушкодження футболіст починає бігати, але австрієць порвав "хрести" вже понад 200 днів тому, а до бігових вправ досі не приступив. Крім того, в Алаби пошкоджений хрящ у коліні, через що часу на його відновлення знадобиться більше.

Але джерела з Мадрида повідомляють, що відновлення 32-річного гравця йде за планом, хоч і визнаючи, що його травма серйозніша за ушкодження Куртуа і Мілітао. Як тільки Алаба повернеться до розташування команди, тренерський штаб проведе нову оцінку пошкодження.

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