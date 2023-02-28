Нагорода ФІФА The Best за підсумками 2022 року дісталася Ліонелю Мессі, який випередив двох французів – свого одноклубника Кіліана Мбаппе та Каріма Бензема.

Мессі обійшов Мбаппе на 8 балів – ФІФА оприлюднила результати голосування The Best-2022

ФІФА на своєму офіційному сайті оприлюднила результати голосування. Виявилося, що капітан збірної Австрії Девід Алаба перше місце віддав принциповому супернику Реала – Ліонелю Мессі. На другу позицію захисник "вершкових" поставив свого одноклубника Каріма Бензема, а третю позицію віддав Кіліану Мбаппе.

Алаба став єдиним представником Реала, який вважає Мессі найкращим гравцем року (хорват Лука Модріч поставив на перше місце Бензема). Така "зрада" обурила фанатів Реала, які вже закликали клуб позбутися триразового переможця Ліги чемпіонів. Отримав "на горіхи" і сам Алаба – у соцмережах вже запустили хештег AlabaOut, а самому футболісту надсилають образливі коментарі.

Австрієць пояснив, що в опитуванні брала участь вся національна команда, а не лише він. "Збірна Австрії голосувала за цю нагороду як команда, а не лише я. Кожен із команди мав право голосувати. Усі знають, і особливо Карім, наскільки я захоплююся ним і його грою. Я вже кілька разів говорив, що для мене він найкращий форвард у світі. У цьому немає сумнівів", – написав австрієць в Instagram, однак це не врятувало його від нищівної критики.

Нагадаємо, Девід Алаба перебрався у Реал влітку 2021-го на правах вільного агента з Баварії. У Мадриді 30-річний австрієць вже виграв чемпіонат Іспанії, Лігу чемпіонів та Клубний ЧС.

До слова, у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ проти Ліверпуля австрійський захисник отримав травму і залишив поле ще в першому таймі. Реал обіграв команду Юргена Клоппа 5:2 і близький до виходу у чвертьфінал турніру, продовжуючи захист титулу. Саме команда Карло Анчелотті є чинним переможцем ЛЧ.

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