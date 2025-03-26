20-річний турецький півзахисник Арда Гюлер зробив крок, який говорить про його твердий намір закріпитися в столиці Іспанії, повідомляє Goal. Футболіст придбав будинок у Мадриді, що можна розцінювати як серйозну інвестицію у своє майбутнє та впевненість в успіху у складі "вершкових".

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Придбання нерухомості в місті, де він тільки почав свою кар'єру, свідчить про його довгострокові плани та готовність до життя в Мадриді.

"Я впевнений, що досягну успіху в Реалі; я навіть купив будинок у Мадриді. Я дуже багато працюю і я завжди готовий грати, як ви могли бачити в цьому матчі проти Угорщини. Я люблю вболівальників Реала, і їх підтримка дуже важлива для мене. Я дуже вдячний. Я прийшов в Реал, щоб грати і бути важливою частиною цієї команди, і я не припиню боротися, поки не досягну цього", - цитує Гюлера джерело.

Додамо, що в дебютному сезоні за мадридців Арда провів 12 матчів. Щоправда, турок лише в 10 із 47 ігор з’являвся у стартовому складі. Безумовно, це свідчить про те, що наставник Реала Карло Анчелотті незадоволений грою Гюлера і воліє тримати турецького гравця на лаві запасних. Зазначимо, що контракт футболіста розраховано до 30 червня 2029 року, а трансферна вартість півзахисника становить 45 мільйонів євро.

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