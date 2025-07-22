Наприкінці сезону 2024/25 бразильський форвард Ендрік пошкодив підколінне сухожилля правої ноги, а потім у нього стався рецидив на тренуванні. Через травму футболіст пропустив Клубний ЧС-2025.

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Як повідомляє Marca, нападник не зможе зіграти на старті сезону в Ла Лізі та Лізі чемпіонів. На відновлення Ендріку знадобиться близько 8-10 тижнів. Реал не поспішатиме з одужанням бразильця.

Відсутністю Ендріка може скористатися Гонсало Гарсія, який вразив мадридців під час виступів на Клубному ЧС-2025. В шести матчах іспанець забив чотири м'ячі та віддав один асист.

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