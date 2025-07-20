Форвард Реала Ендрік відсвяткував весілля з моделлю Габріелою Мірандою, з якою офіційно одружився ще у вересні минулого року. Урочиста церемонія пройшла в Мадриді, а разом із нею знову набув розголосу їхній спільний "контракт стосунків", який містить низку незвичних умов.

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Як розповідає SPORTBIBLE, пара підписала "емоційний договір", який регулює їхню поведінку як пари. Деякі пункти виглядають доволі нетипово.

Одна з умов – обов’язково говорити одне одному "я тебе кохаю" в будь-яких ситуаціях. Є також серйозніші обмеження: повна заборона на будь-яку залежність і радикальні зміни в поведінці.

"Хто не дотримується цього, наприкінці місяця має дати іншому те, чого той хоче. Наприклад, я попросив навушники Apple – і вона мені їх подарувала", – пояснив Ендрік.

Габріела розкрила більше деталей контракту, назвавши його "добровільним емоційним зв’язком, заснованим на повазі, розумінні та ніжності". На питання, чи дозволила б вона Ендріку грати в онлайн-ігри і мати дівчину в грі, вона відповіла чітко: "Ніколи! Ніколи. Я б цього ніколи не прийняла!"

Ще одна особливість договору – заборона вживати певні слова у спілкуванні. Серед них: "ем", "кхм", "ок" і "ккк".

Нагадаємо, Ендрік приєднався до Реала минулого літа з Палмейраса. У дебютному сезоні провів 37 матчів, забив 7 голів і вже має 14 поєдинків за збірну Бразилії.

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