Інформація про можливий перехід вінгера Реала Родріго до Аль-Насра не підтверджується, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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За інформацією джерела, саудівський клуб розглядає різні варіанти для підсилення позиції крайнього нападника, проте прагне уникнути великих витрат на трансфер.

Натомість сам Родріго зосереджений виключно на кар’єрі в європейському футболі. Раніше повідомлялося, що серед аргументів на користь трансферу бразильця є підтримка Кріштіану Роналду, який нібито особисто схвалює можливий перехід.

До слова, у поточному сезоні 24-річний футболіст провів 50 матчів за Реал, забивши 13 голів і віддавши 9 результативних передач.

Reports on Rodrygo and Al Nassr are wide of mark, same as Gabriel Martinelli.



Al Nassr are working on different targets and for different budget, not crazy expenses.



Rodrygo’s focus is only on European football.



More: https://t.co/5Wbbq5WkWA pic.twitter.com/9gEy21Hhac — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2025

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