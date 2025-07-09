Зірка Реала не перейде до Роналду – розкрито ключову перешкоду на шляху до партнерства з легендою
Форвард Реала Родріго продовжує розглядати варіанти трансферу.
Інформація про можливий перехід вінгера Реала Родріго до Аль-Насра не підтверджується, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
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За інформацією джерела, саудівський клуб розглядає різні варіанти для підсилення позиції крайнього нападника, проте прагне уникнути великих витрат на трансфер.
Натомість сам Родріго зосереджений виключно на кар’єрі в європейському футболі. Раніше повідомлялося, що серед аргументів на користь трансферу бразильця є підтримка Кріштіану Роналду, який нібито особисто схвалює можливий перехід.
До слова, у поточному сезоні 24-річний футболіст провів 50 матчів за Реал, забивши 13 голів і віддавши 9 результативних передач.