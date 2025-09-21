Зірка Реала може втекти з клубу взимку – він досі не продовжив контракт
Нападник Реала Вінісіус розглядає різні варіанти для продовження своєї кар'єри.
Вінісіус та керівництво Реала ведуть перемовини щодо нової угоди вже тривалий термін, але дійти консенсусу ніяк не вдається.
Як повідомляє AS, бразилець може покинути Мадрид взимку, якщо ситуація з контрактом не вирішиться. Вінісіус та Реал перервали перемовини щодо продовження угоди після Клубного чемпіонату світу. На останній зустрічі в Мадриді бразилець значно знизив початкові фінансові вимоги. Однак все одно справа зайшла в глухий кут.
Зауважимо, що угода 25-річного вінгера завершується влітку 2027 року.
