Вінісіус та керівництво Реала ведуть перемовини щодо нової угоди вже тривалий термін, але дійти консенсусу ніяк не вдається.

Як повідомляє AS, бразилець може покинути Мадрид взимку, якщо ситуація з контрактом не вирішиться. Вінісіус та Реал перервали перемовини щодо продовження угоди після Клубного чемпіонату світу. На останній зустрічі в Мадриді бразилець значно знизив початкові фінансові вимоги. Однак все одно справа зайшла в глухий кут.

Зауважимо, що угода 25-річного вінгера завершується влітку 2027 року.

