Захисник Реала Ферлан Менді має шанси повернутись на поле перед початком протистояння з Арсеналом у Лізі чемпіонів.

Ферлан Менді може завершити відновлення від травми раніше, ніж очікувалось, та зіграти у першій грі з Арсеналом, яка запланована на 8 квітня, повідомляє журналіст Мельхор Руїс.

Реал надіслав офіційну пропозицію Тренту – клуб упевнений в успіху угоди

Є оновлення щодо реабілітації Дані Себальйоса. Іспанець не зможе бути готовим до першої гри з Арсеналом, але матиме шанс зіграти проти Алавеса у Ла Лізі (13 квітня).

Додамо, що Менді зіграв за Реал у 30 матчах у всіх змаганнях, записавши до свого активу 2 асисти. Цікаво, що в Дані Себальйоса абсолютно ідентична статистика у поточній кампанії. Матчі проти Арсенала у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 8 та 16 квітня.

Наступник Рауля, який бив рекорди, але програв зіркам: обнадійливий дебют за Реал та резонансний шлюб