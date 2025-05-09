Арсенал, Манчестер Сіті та Ліверпуль вже встигли обговорити можливий трансфер із представниками футболіста, повідомляє TBR Football.

Гюлер розкрив своє помилкове прізвисько в Реалі – його дали Рюдігер і Алаба

24-річний вінгер не до кінця задоволений своєю роллю в нинішньому складі мадридського Реала, однак поки не ухвалює жодних рішень. Родріго планує дочекатися призначення нового головного тренера, після чого визначиться зі своїм майбутнім.

Цього сезону Родріго провів за Реал 50 матчів у всіх турнірах, відзначившись 13 голами та 10 результативними передачами.

Зазначимо, що преса активно сватає на тренерський місток мадридського клубу Хабі Алонсо, який має змінити Карло Анчелотті після завершення сезону.

Реал ледь не зганьбився, ведучи 3:0 вдома проти Сельти – Гюлер оформив 1+1, дубль Мбаппе, а потім все пішло не так