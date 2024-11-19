Матч Марокко та Лесото (7:0) у кваліфікації Кубка африканських націй виявився насиченим на голи.

Кубок африканський націй, кваліфікація, 6-й тур

Марокко – Лесото – 7:0

Голи: Діас, 5, 15, 42, Рахімі, 37, 45+2 (пен.), Ен Несірі, 68, Сайбарі, 70

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Атакувальний півзахисник збірної Марокко Браїм Діас блискуче виступив у матчі кваліфікації КАН проти Лесото, відзначившись хет-триком уже в першому таймі.

У 8 матчах за національну команду Марокко Діас встиг забити 7 голів і віддати 2 результативні передачі. Зазначимо, що Діас у березні цього року отримав дебютний виклик у збірну Марокко.

Завдяки перемозі в матчі проти Лесото збірна Марокко зберігає лідерство в турнірній таблиці групи B кваліфікації КАН, маючи в активі 18 очок після 6 турів.

He liked it so much he had to do it 3 times. Brahim Diaz, ladies and gentlemen. #AFCONQ2025 pic.twitter.com/hyYsMVwZjh — CAF_Online (@CAF_Online) November 19, 2024

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