Зірка ПСЖ зацікавив Ліверпуль – парижани хотіли за нього 100 млн, гравець дав однозначну відповідь
Вінгер ПСЖ та збірної Франції Бредлі Барколя не захотів переїжджати до Ліверпуля.
Ліверпуль нещодавно відпустив Луїса Діаса до Баварії. Щоб компенсувати відхід колумбійця, "червоні" звернули свою увагу на Бредлі Барколя з ПСЖ.
Трансфер Забарного в ПСЖ погоджено – стало відомо, скільки заплатять за українця
Як повідомляє ESPN, парижани не збиралися продавати свого вінгера влітку цього року, і одразу навісили на нього цінник у 100 млн євро. Хоча, якби Ліверпуль запропонував таку суму ПСЖ, то все одно почув би відмову.
Сам Барколя теж проінформував "червоних", що планує продовжити кар'єру в Парижі. Варто зауважити, що 22-річний француз та ПСЖ працюють над пролонгацією угоди.
Барколя перейшов до парижан у 2023 році з Ліона. Загалом він зіграв за ПСЖ у 103 матчах, в яких забив 26 голів та віддав 30 асистів. Контракт вінгера з клубом діє до 2028 року.
Ліверпуль зіграв два матчі з Атлетіком – Гакпо оформив унікальний "хет-трик", Салах провалився з панєнкою (ВІДЕО)