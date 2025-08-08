Вінгер ПСЖ та збірної Франції Бредлі Барколя не захотів переїжджати до Ліверпуля.

Ліверпуль нещодавно відпустив Луїса Діаса до Баварії. Щоб компенсувати відхід колумбійця, "червоні" звернули свою увагу на Бредлі Барколя з ПСЖ.

Трансфер Забарного в ПСЖ погоджено – стало відомо, скільки заплатять за українця

Як повідомляє ESPN, парижани не збиралися продавати свого вінгера влітку цього року, і одразу навісили на нього цінник у 100 млн євро. Хоча, якби Ліверпуль запропонував таку суму ПСЖ, то все одно почув би відмову.

Сам Барколя теж проінформував "червоних", що планує продовжити кар'єру в Парижі. Варто зауважити, що 22-річний француз та ПСЖ працюють над пролонгацією угоди.

Барколя перейшов до парижан у 2023 році з Ліона. Загалом він зіграв за ПСЖ у 103 матчах, в яких забив 26 голів та віддав 30 асистів. Контракт вінгера з клубом діє до 2028 року.

