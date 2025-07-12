Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма може перейти в один з клубів АПЛ.

Джанлуїджі Доннарумма може змінити клуб після фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 – одразу кілька грандів АПЛ розглядають трансфер італійця, повідомляє L'Équipe. У послугах голкіпера зацікавлені Челсі, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

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Контракт Доннарумми із ПСЖ розрахований до червня 2026 року, тож клуб або має запропонувати нову угоду, або ризикує втратити гравця за зниженою ціною вже наступного року. Утім, як зазначає видання, італієць не поспішає з рішенням і хоче залишитися в Парижі. Він зосереджений на фіналі КЧС проти Челсі, після якого має ухвалити фінальне рішення. Очікується, що тоді й стартують переговори з керівництвом ПСЖ.

26-річний Доннарумма приєднався до ПСЖ у 2021 році, залишивши Мілан на правах вільного агента після суперечливого розриву контракту. Відтоді він провів 160 матчів за парижан, виграв 4 чемпіонства Ліги 1 та Лігу чемпіонів.

У нинішньому КЧС італієць ще не пропустив жодного м’яча у плей-оф і сподівається зберегти "сухі ворота" у фіналі. Після цього його агенти планують ініціювати обговорення подальшого майбутнього. Однак з огляду на досвід із Міланом, варіант переїзду в АПЛ цілком можливий – особливо, якщо ПСЖ не запропонує покращених умов.

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