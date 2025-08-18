Український захисник Ілля Забарний напередодні вперше зіграв за ПСЖ. 22-річний оборонець вийшов в основі парижан на матч 1-го туру чемпіонату Франції проти Нанта і відіграв всі 90 хвилин. Легіонер допоміг команді Луїса Енріке втримати ворота на замку і здобути мінімальну перемогу.

Луїс Енріке оцінив дебют Забарного за ПСЖ: "Ідеально підходить для стилю гри, який мені подобається"

Після матчу лише лінивий не висловився про дебют українця. Не забув згадати про Іллю і його одноклубник Лукас Беральдо.

"Забарний – неймовірний гравець. Він дуже легко адаптується, багато чого принесе в команду та допоможе. Натомість ми допоможемо йому якомога швидше почуватися як вдома", – цитує Беральдо le10sport.

