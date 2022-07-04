Зірка ПСЖ може спробувати свої сили у Серії А
4 липня 00:00 - Читать на русском
Голкіпер ПСЖ Кейлор Навас має цікавий варіант продовження кар'єри за межами Парижу.
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Пов'язано це з воротарем неаполітанців Алексом Меретом, переговори з яким щодо нового контракту затягнулись. Навас теж не проти змінити клуб, оскільки у ПСЖ вирішили зробити ставку на Доннарумму.
До слова, Кейлор зіграв у 26 матчах за парижан минулого сезону, у 10 з яких втримав свої ворота на замку, загалом пропустивши 24 м'ячі.
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