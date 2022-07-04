Наполі зацікавився у трансфері Кейлора Наваса з ПСЖ, стверджує Foot Mercato.

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Пов'язано це з воротарем неаполітанців Алексом Меретом, переговори з яким щодо нового контракту затягнулись. Навас теж не проти змінити клуб, оскільки у ПСЖ вирішили зробити ставку на Доннарумму.

До слова, Кейлор зіграв у 26 матчах за парижан минулого сезону, у 10 з яких втримав свої ворота на замку, загалом пропустивши 24 м'ячі.

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