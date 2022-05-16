Минулими вихідними 32-річний сенегалець не потрапив у заявку парижан на поєдинок 37-го туру Ліги 1 проти Монпельє (4:0). Маурісіо Почеттіно повідомив, що травм у гравця нема.

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За інформацією французької преси, Гуйє ігнорує окремі матчі своєї команди через релігійні переконання. Зокрема, проти Монпельє хавбек не зіграв, щоб не бути причетним до акції проти дискримінації ЛГБТ-спільнот. Ігрові номери на футболках ПСЖ були виконані у кольорах веселки.

Як зазначає MailSport, Ідрісса Гуйє вдається до подібних дій регулярно. Минулого сезону сенегалець навіть придумав собі гастроентерит, щоб пропустити матч. Футболіст сповідує іслам і регулярно публікує у соцмережах дописи на релігійну тематику. У Сенегалі заборонені одностатеві відносини. За це передбачена смертна кара.

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