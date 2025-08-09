ПСЖ та Джанлуїджі Доннарумма ніяк не можуть домовитися про пролонгацію угоди, а влітку італійський голкіпер здивував неоднозначною заявою про те, що міг би уявити свій відхід з команди.

Як повідомляє Mirror, 26-річний воротар готовий приєднатися до Манчестер Юнайтед. Попри те, що "червоні дияволи" провалили минулий сезон і ледь не вилетіли з АПЛ, Доннарумма все одно цінить величну історію манкуніанців.

Манчестер Юнайтед зацікавлені в тому, щоб замінити Андре Онана, який так і не заграв на високому рівні. Клуб розглядає варіант із придбанням Доннарумми, але розуміє, що угоду укласти буде складно.

Нагадаємо, італійський воротар приєднався до ПСЖ у 2021 році. Джанлуїджі Доннарумма взяв безпосередню участь у найвидатнішому сезоні парижан, в якому вони здобули титул чемпіона Франції, Кубок Франції та виграли вперше в історії Лігу чемпіонів.

Варто зауважити, що ПСЖ домовився про перехід голкіпера Лілля Люку Шевальє

