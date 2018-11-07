Зірка ПСВ Лосано зізнався, де хотів би продовжити кар'єру

Форвард ПСВ та збірної Мексики Ірвінг Лосано не приховує своєї любові до Манчестер Юнайтед. Також мексиканцю подобається Барселона.

"Дуже приємно, що англійська преса пише приємні речі про мене. Дякую за чудові слова. Я завжди намагаюсь прогресувати і видавати щось особливе. Буду продовжувати покращуватись.

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Я багато вчусь у кожного свого тренера. Кожен з них дає мені щось нове. У Марка ван Боммеля була чудова кар'єра.

Я дуже люблю Манчестер Юнайтед, в Іспанії мій улюблений клуб – Барселона", – сказав Лосано talkSPORT.

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