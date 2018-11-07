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МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ІНТЕР - БАРСЕЛОНА

Зірка ПСВ Лосано зізнався, де хотів би продовжити кар'єру

17:30 385 Читать на русском
Зірка ПСВ Лосано зізнався, де хотів би продовжити кар'єру
Ірвінг Лосано / соцмережі

Форвард ПСВ та збірної Мексики Ірвінг Лосано не приховує своєї любові до Манчестер Юнайтед. Також мексиканцю подобається Барселона.

"Дуже приємно, що англійська преса пише приємні речі про мене. Дякую за чудові слова. Я завжди намагаюсь прогресувати і видавати щось особливе. Буду продовжувати покращуватись.

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Я багато вчусь у кожного свого тренера. Кожен з них дає мені щось нове. У Марка ван Боммеля була чудова кар'єра.

Я дуже люблю Манчестер Юнайтед, в Іспанії мій улюблений клуб – Барселона", – сказав Лосано talkSPORT.

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