Вінгер Полісся Бені Макуана займається і творчою діяльністю під час відновлення від серйозної травми.

Полісся у своїх соцмережах презентувало трек Бені Макуани, присвячений житомирському клубу.

Бойко після відходу з Полісся отримав аж три варіанти в УПЛ – Шахтар може посприяти пошуку роботи

Конголезець випустив пісню "Одна команда – тисяча сердець" в колаборації з Vitalii Kaba & Kos. Послухати трек можна на різних платформах, зокрема, на Soundcloud, YouTube.

Додамо, що Макуана після переходу в Полісся влітку 2023 року став головною зіркою житомирського клубу, у 20 матчах записав до свого активу 4 голи та 3 асисти.

Полісся приголомшило Шахтар двома голами за 2 хвилини і вперше в історії пробилося у єврокубки